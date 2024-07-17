Умер сценарист "Трех мушкетеров" Дэвид Локери

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Американский сценарист и продюсер Дэвид Локери скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на THR.

Как рассказал друг Локери, сценарист умер во Флориде. Причиной смерти стал рак кожи.

Локери родился 3 марта 1953 года в Чикаго. В Университете Айовы он получил степень магистра, свою карьеру начал в 1981 году. Среди известных кинокартин, над которыми он работал, – "Три мушкетера", "Пассажир 57", Добро пожаловать в Лэйквью" и "Одержимость".

Кроме того, Локери был соавтором сценария "Приключений Тома Сойера", а также принимал участие в создании пятой части "Стартрека", которая получила три награды "Золотая малина", включая номинацию на "Худший фильм".