17 июля, 08:15Культура
Умер сценарист "Трех мушкетеров" Дэвид Локери
Фото: kinopoisk.ru
Американский сценарист и продюсер Дэвид Локери скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на THR.
Как рассказал друг Локери, сценарист умер во Флориде. Причиной смерти стал рак кожи.
Локери родился 3 марта 1953 года в Чикаго. В Университете Айовы он получил степень магистра, свою карьеру начал в 1981 году. Среди известных кинокартин, над которыми он работал, – "Три мушкетера", "Пассажир 57", Добро пожаловать в Лэйквью" и "Одержимость".
Кроме того, Локери был соавтором сценария "Приключений Тома Сойера", а также принимал участие в создании пятой части "Стартрека", которая получила три награды "Золотая малина", включая номинацию на "Худший фильм".