Умер американский актер Бенджи Грегори

Фото: кадр из сериала "Альф"; режиссер – Ник Хавинга, Берт Бринкерхофф, Гари Симокава; производство – Warner Bros. Television

Американский актер Бенджи Грегори, известный как Брайан Таннер из сериала "Альф", умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на портал TMZ.

Сестра актера рассказала, что 13 июня Грегори нашли мертвым в автомобиле. С ее слов, в последнее время он был в депрессивном состоянии и плохо спал. Причины смерти установят судмедэксперты.

Грегори родился 26 мая 1978 года в Панорама-Сити, штате Калифорния. Дебютировал в кино в возрасте 1,5 года в сериале "Фантастический остров". Он также снимался в таких картинах, как "Однажды в лесу", "Сумеречная зона", "Команда "А", "Удивительные истории" и "Последний побег Томпсона".