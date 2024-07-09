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09 июля, 10:40

Шоу-бизнес

Умер актер из сериала "Ангелы Чарли" Даг Шиэн

Фото: ТАСС/Mary Evans Picture Library

В США умер актер Даг Шиэн, известный по ролям в сериалах "Ангелы Чарли" и "Больница общего профиля", сообщает сайт "Комсомольской правды".

Шиэн ушел из жизни в конце июня, но известно об этом стало только сейчас. Он скончался в своем доме, в окружении жены. Ему было 75 лет.

Даг Шиэн родился в Санта-Монике. С 1979 по 1982 год он играл в мыльной опере "Больница общего профиля", которая принесла ему известность и номинацию на премию "Эмми". Он также снимался в сериале "Ангелы Чарли", который несколько раз номинировался на "Золотой глобус".

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