В Алжире умер посол РФ Валерьян Шуваев

Фото: министерство обороны РФ

В Алжире скончался посол России Валерьян Шуваев, сообщается на сайте МИД РФ.

Дипломат ушел из жизни 3 июля в возрасте 69 лет.

Шуваев родился 16 марта 1955 года в Барнауле. Он работал на различных должностях в Центральном аппарате, в посольствах СССР и Российской Федерации за рубежом, возглавлял российские дипмиссии в Ливии, Ираке, Марокко и Алжире.

В 2004–2008 годы он возглавлял российскую дипмиссию в Ливии, в 2008–2012 годы – в Ираке, в 2018–2022 годы – в Марокко. С мая 2022 года являлся чрезвычайным и полномочным послом РФ Алжире.

Шуваев удостоен ордена Мужества. Отмечен благодарственным письмом президента Российской Федерации и званием "Почетный работник МИД России".