Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы и полярный исследователь Артур Чилингаров скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Ушел из жизни замечательный человек, наш коллега – Артур Николаевич Чилингаров", – цитирует его думская пресс-служба в телеграм-канале.

Володин указал, что Чилингаров внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана. По его словам, он руководил несколькими экспедициями, участвовал в сложных спасательных операциях и много лет работал в экстремальных условиях.

"Артур Николаевич избирался в Госдуму в течение семи созывов. Отстаивал интересы страны и граждан. Герой Советского Союза, герой России", – добавил спикер ГД.

Он также выразил свои соболезнования близким и родственникам Чилингарова.