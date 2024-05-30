Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Умерла российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу "Моя прекрасная няня". Сообщение об этом появилось в ее официальном сообществе в соцсети "Вконтакте" и странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Актриса ушла из жизни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года. Долгие годы она боролась с раком головного мозга.

"Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – говорится в сообщении.

О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Директор актрисы Станислав Христов подтвердил ТАСС информацию о смерти актрисы.

Также о смерти артистки в соцсетях высказалась ее дочь Анна Заворотнюк. По ее словам, ночью ей позвонили и сказали, что матери больше нет.

"Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – написала девушка под фотографией восьмилетней давности, где прячется вместе с матерью от дождя.

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы в октябре 2019 года. Отмечалось, что они не хотели выносить на всеобщее обозрение детали болезни. Тогда подчеркивалось намерение близких опровергать все "сенсационные заявления и инсайдерскую информацию от нечистоплотных СМИ". Позже директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров сообщил, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

У актрисы остались дочь Анна и сын Майкл от брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым и дочь Мила от брака с фигуристом Петром Чернышевым.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1989 году она поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1993 году. После окончания вуза она стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова, где проработала до 2004 года. Она сыграла в 29 спектаклях "Табакерки", среди которых "Страсти по Бумбарашу", "Обыкновенная история", "Опасные связи" и другие.

В 1991 году, будучи студенткой, Заворотнюк дебютировала в кино, сыграв в картине "Машенька". Всенародную популярность ей принесла роль няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". Также она известна по ролям в фильмах и сериалах "Код Апокалипсиса", "Артефакт", "Аманда О", "Служебный роман. Наше время", "Не плачь по мне, Аргентина!", "Мамы", "Женщины на грани", "Я больше не боюсь" и других.

В 2005 году актриса сменила Тину Канделаки на посту ведущей программы "Хорошие песни" на канале СТС. А с 2005 по 2008 год она вместе с Юрием Николаевым вела шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия". Заворотнюк также вела такие программы, как "Ледниковый период", "Брачные игры", "Лед и пламень", "Настя", "Две звезды".

