Умер российский актер из сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский актер Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на основателя и лидера движения "Артисты воинам России" Диану Бичарову.

По ее словам, актер скончался 15 сентября из-за проблем с сердцем. До этого Гришечкин жаловался на плохое самочувствие.

Вячеслав Гришечкин наиболее всего запомнился российским зрителям по роли полковника Староконя в сериале "Солдаты". Кроме того, он играл в Театре на Юго-Западе с момента его основания.

В последние годы Гришечкин преподавал актерское мастерство в университете "Синергия" и состоял в благотворительном движении "Артисты воинам России".

Ранее стало известно о том, что дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, художник-график Елена Ульянова скончалась в Москве. Ульянова умерла дома. Она ушла из жизни в возрасте 63 лет.

До этого сообщалось, что советский музыкант и актер Ян Табачник скончался в возрасте 78 лет в Израиле. В последние годы Табачник лечился от рака легких в одной из больниц Тель-Авива.