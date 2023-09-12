Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Советский музыкант и актер Ян Табачник скончался в возрасте 78 лет в Израиле. Об этом журналист Михаил Маслий сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его данным, мужчина умер 11 сентября. В последние годы Табачник лечился от рака легких в одной из больниц Тель-Авива.

Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в городе Черновцы. С 16 лет был артистом оркестра Киевского цирка.

Мужчина работал в филармонии Южного берега Крыма, Калмыцкой, Астраханской, Грузинской филармонии. Табачник выпустил пять дисков-гигантов в фирме "Мелодия". Он написал песни Людмиле Гурченко, Иосифу Кобзону, Валентине Толкуновой, Вахтангу Кикабидзе и другим.