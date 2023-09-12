Заслуженная артистка РФ Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни

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Заслуженная артистка РФ, актриса Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА) Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Уточняется, что актриса ушла из жизни 10 сентября. В ЦАТРА выразили соболезнования родным и близким Скуратовой. Прощание с артисткой пройдет в Николо-Архангельском крематории.

Мария Скуратова сыграла десятки ролей на сцене театра в таких постановках, как "Обрыв", "Дядя Ваня", "А зори здесь тихие...", "Каса маре", "Хождение по мукам" и других.

В субботу, 9 сентября, ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов. Актеру было 72 года.

До этого сообщалось, что заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Николай Шейко умер в возрасте 85 лет. Шейко много лет возглавлял литературную часть МХТ имени Чехова.