00:48Культура
Заслуженная артистка РФ Мария Скуратова умерла на 91-м году жизни
Фото: depositphotos/badboydt7
Заслуженная артистка РФ, актриса Центрального академического театра российской армии (ЦАТРА) Мария Скуратова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Уточняется, что актриса ушла из жизни 10 сентября. В ЦАТРА выразили соболезнования родным и близким Скуратовой. Прощание с артисткой пройдет в Николо-Архангельском крематории.
Мария Скуратова сыграла десятки ролей на сцене театра в таких постановках, как "Обрыв", "Дядя Ваня", "А зори здесь тихие...", "Каса маре", "Хождение по мукам" и других.
В субботу, 9 сентября, ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов. Актеру было 72 года.
До этого сообщалось, что заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Николай Шейко умер в возрасте 85 лет. Шейко много лет возглавлял литературную часть МХТ имени Чехова.
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