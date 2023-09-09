Заслуженный деятель искусств России Шейко умер на 86-м году жизни

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Заслуженный деятель искусств РФ, режиссер Николай Шейко умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МХТ имени Чехова.

Николай Шейко много лет возглавлял литературную часть МХТ имени Чехова. Этой весной в театре отметили 85-летие артиста.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования его супруге Александре Ислентьевой, всем его друзьям и коллегам", – говорится в заявлении театра.

Сообщается, что прощание с Шейко состоится 13 сентября. Заслуженный деятель искусств будет похоронен на Митинском кладбище.

Николай Шейко родился в 1938 году. За годы творческой карьеры театральный деятель поставил более 20 спектаклей. Помимо режиссерской работы, Шейко был автором статей и эссе о староитальянском театре, русском театре XIX века. Также он написал несколько работ о творчестве Всеволода Мейерхольда.