Умер экс-главный дизайнер модного дома Dior

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Французский модельер Марк Боан, который занимал пост главного дизайнера модного дома Dior с 1961 по 1989 год, скончался в возрасте 97 лет. Об этом заявили в издании Le Figaro.

Как сообщает источник, модельер скончался в своем доме в Бургундии, где проживал один с 1990-х годов. Остальные детали не разглашаются.

В 1957 году основатель модного дома Dior Кристиан Диор незадолго до смерти пригласил работать Боана к себе в компанию. В 1960 году французский модельер сменил на посту главного дизайнера Dior Ива Сен-Лорана.

Среди клиентов Боана были актрисы Элизабет Тейлор и Грейс Келли, ее дочери – принцессы Монако Каролина Маргарита Луиза и Стефания Мария Елизавета, а также художница Ники де Сен-Фалль.

