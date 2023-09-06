Артист "Союзмультфильма" Константин Арефьев умер в 59 лет

Фото: kino-teatr.ru

Актер, режиссер, художник-мультипликатор "Союзмультфильма" Константин Арефьев ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом киностудия сообщила в своем телеграм-канале.

В разное время деятель работал режиссером, сценаристом монтажером, аниматором и художником. Студия выразила соболезнования родным и близким артиста.

"И даже совсем недавно на "Союзмультфильме" Константин Арефьев в роли режиссера вместе с Михаилом Алдашиным создал короткометражный мультфильм "Крылья для друга", а на авторском проекте "Кораблик, который хотел летать" был аниматором, – говорится в сообщении.



Константин Арефьев родился в 1963 году. В 1990 году он окончил Ленинградский институт киноинженеров, после чего поступил на курсы художников-аниматоров, а позже – на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Там он получал знания от именитых российских мэтров.

За годы творческой карьеры Арефьев принял участие в создании нескольких десятков анимационных картин, в том числе мультфильмов "Иван-Хуан" (2003), "Про Мыху" (2007), "Рыбак и его душа" (2007) и "Кто я такой?" (2010).