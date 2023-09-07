Переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов умер в возрасте 100 лет

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Известный советский журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов ушел из жизни в 100 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близких журналиста.

Мамедов 15 августа отпраздновал свой 100-летний юбилей. За день до этого его представили к ордену Александра Невского.

Коллеги Мамедова называли его талантливым руководителем, патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.

Мамедов участвовал в Великой Отечественной войне, получил травму и был демобилизован. Деятель работал в Народном комитете иностранных дел, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов.

Журналист работал в МИД на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал должность главного редактора главной редакции Радиокомитета. В 1956–1959 годах работал советником-посланником посольства СССР в Вашингтоне, главным редактором журнала СССР.

В Совинформбюро осуществлял деятельность в период с 1959 по 1960 год. С 1962 до 1985 года Мамедов работал первым зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радио. Уже в 1986–1992 годах – политобозревателем АПН. Деятель владел английским, немецким, итальянским и французским языками.