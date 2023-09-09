Умер "звездный" пластический хирург Отари Гогиберидзе

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Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его бывшую супругу телеведущую Яну Лапутину.

По ее словам, после перенесенной в феврале болезни мужчина долго восстанавливался. Однако его организму не удалось справиться с нарушениями.

Отари Гогиберидзе проработал в пластической хирургии 28 лет. В 1995 году он окончил Российский университет дружбы народов (РУДН), где изучал лечебное дело, а после поступил в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии.