Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 09:43

Общество

Умер "звездный" пластический хирург Отари Гогиберидзе

Фото: vrkr.ru

Пластический хирург Отари Гогиберидзе умер в Москве от последствий перенесенного COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на его бывшую супругу телеведущую Яну Лапутину.

По ее словам, после перенесенной в феврале болезни мужчина долго восстанавливался. Однако его организму не удалось справиться с нарушениями.

Отари Гогиберидзе проработал в пластической хирургии 28 лет. В 1995 году он окончил Российский университет дружбы народов (РУДН), где изучал лечебное дело, а после поступил в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии.

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика