Умер президент НМИЦ травматологии и ортопедии Сергей Миронов

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Президент Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) травматологии и ортопедии Пирогова Сергей Миронов скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства.

На протяжении 25 лет Миронов занимал должность главного внештатного травматолога-ортопеда Минздрава РФ. В НМИЦ он проработал более 50 лет.

В связи со смертью врача соболезнования его родным и близким выразил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Благодаря его труду и знаниям развитие получили высокотехнологичные направления лечения в области травматологии, восстановительной и спортивной медицины. Вся жизнь и трудовая деятельность Сергея Павловича была примером преданности избранной медицинской специальности", – сказал он.

Мурашко обратил внимание, что многолетний и добросовестный труд Миронова был отмечен государственными, правительственными и ведомственными наградами. За время своей карьеры врач успешно провел большое количество операций.

Соболезнования в связи со смертью Миронова также выразили от лица Минздрава РФ.

