Российский хоккеист умер в возрасте 17 лет после укуса клеща

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В возрасте 17 лет умер чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров Евгений Хвалько, сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

Уточняется, что спортсмен скончался из-за осложнений, которые были вызваны клещевым энцефалитом.

Врачи боролись за жизнь хоккеиста, однако спасти его не удалось. Дата и место похорон в настоящее время не уточняются.

Подросток выступал за молодежную команду кемеровского "Кузбасса", в составе которого в апреле стал чемпионом РФ среди юниоров. Он был сыном известного полузащитника и тренера "Кузбасса", пятикратного чемпиона России по хоккею с мячом Евгения Хвалько.