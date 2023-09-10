Ушел из жизни советский и российский актер Андрей Шаронов

Фото: кадр из фильма "Это было за Нарвской заставой"; режиссер – Виктор Окунцов; производство – "Лентелефильм"

В субботу, 9 сентября, ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и телевидения Андрей Шаронов. Актеру было 72 года. Об этом сообщает "Российская газета".

Он известен по фильмам "Эмма", "Меченые", "Русская симфония", "Жить сначала", многосерийный детектив "Такая работа".

Шаронов дебютировал в кинематографе в 1981 году, сыграв в легендарной музыкальной комедии "Это было за Нарвской заставой". Партнерами артиста в ленте были Александр Демьяненко, Елена Соловей, Леонид Серебренников.

Актер родился 2 июля 1951 года. В 1972 году он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Служил в Театре драмы и комедии на Литейном проспекте в Петербурге, где играл, в частности, в "Недоросле".

Также Шаронов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств.