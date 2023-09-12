Кинооператор Геннадий Иконников скончался на 89-м году жизни

Фото: kinopoisk.ru

Кинооператор документального и игрового кино Геннадий Иконников умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

В сообщении уточнили, что он скончался 10 сентября. Прощание с Иконниковым пройдет 13 сентября в 10:00 в храме Пророка Ильи (2-й Обыденский переулок, напротив храма Христа Спасителя). Его похоронят на Хованском кладбище.

Геннадий Иконников родился 20 августа 1935 года в Каменске Ростовской области. Он окончил операторский факультет ВГИКа.

Иконников был кинооператором в творческом объединении "Экран" и принимал участие в создании таких картин, как "Пучина", "Орбиты космические и земные", "Мария Стюарт", "Вариант "Омега", "Братья Орбели", "Мурманск 198" и других.