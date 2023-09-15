Умерла дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова

Фото: ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова, художник-график Елена Ульянова скончалась в Москве, сообщает ТАСС.

Ульянова умерла дома. Она ушла из жизни в возрасте 63 лет. Причины ее смерти выясняются.

Информация о месте прощания и похорон появится позднее.

Елена Ульянова родилась в 1959 году. Она была президентом благотворительного фонда имени Михаила Ульянова, открыла два памятника отцу, передала в дар Театру имени Вахтангова, где служил артист, личные вещи из его домашнего кабинета.

Ее родители – актер Михаил Ульянов и его коллега по театру и кино Алла Парфаньяк. Елена не пошла по их стопам, она работала художником-графиком.