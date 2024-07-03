Американский сценарист Роберт Таун скончался на 90-м году жизни

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Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался 1 июля в возрасте 89 лет. Причина смерти не разглашается, передает телеканал "360" со ссылкой на издание Variety.

Таун родился в Лос-Анджелесе в 1934 году. Свое карьеру он начал в 1960-м, написав сценарий к фильму "Последняя женщина на Земле". Уже в 1970-х Таун вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии "Оскар" он получил награду за лучший оригинальный сценарий для "Китайского квартала". В общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

Он известен своими сценариями к таким фильмам, как "Бонни и Клайд" 1967 года, "Грейстоук: Легенда о Тарзане, повелителе обезьян" 1984-го, а также к двум первым частям серии фильмов "Миссия невыполнима".