Умер российский актер Андрей Ксенюк

Фото: northdrama.ru

Российский актер Андрей Ксенюк скончался в возрасте 65 лет, сообщает Норильский заполярный театр драмы на своем официальном сайте.

"Пусть наша память о нем будет светлой и вечной как о замечательном русском артисте, работавшем на самой северной в мире сцене", – отметили в сообщении.

Однако причина смерти артиста не называется.

Андрей Ксенюк родился в Норильске в 1958 году. Актер окончил Красноярское училище искусств. Ксенюк дебютировал в "Сказке про Ивана-дурака, который чертям насолил" по Л. Н. Толстому.

Зрители запомнили Ксенюка по роли Адольфа Гитлера в постановке "Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил". Кроме того, актер принимал участие в постановках "Поллианна" и "Сказка Арденнского леса". В общей сложности Ксенюк стал исполнителем более чем сотни ролей.