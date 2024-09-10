Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин, Михаил Строков

Заслуженная артистка России, старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.

О месте и времени прощания и похоронах будет объявлено позже.

Марина Полицеймако родилась в 1938 году. Она является дочерью знаменитого актера, премьера Ленинградского Большого Драматического Театра имени Горького Виталия Полицеймако.

После окончания Театрального училища имени Б. В. Щукина в 1965 году она пришла в труппу московского Театра драмы и комедии на Таганке.

За годы работы в театре Полицеймако сыграла в спектаклях "Горе от ума – Горе уму", "Три сестры", "А зори здесь тихие", "Дом на набережной", "Живой", "Жизнь Галилея", "Под кожей статуи свободы", "Подросток", "Преступление и наказание", "Самоубийца", "Хроники" и других.

