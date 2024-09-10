Deadline: актер Джеймс Эрл Джонс умер в возрасте 93 лет

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Американский актер Джеймс Эрл Джонс умер в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на представителя актера.

Причины смерти актера не уточняются.

Джеймс Эрл Джонс наиболее известен по озвучке Дарта Вейдера в серии фильмов "Звездные войны" и Льва Муфасы в "Короле льве". Кроме того, он снимался в таких фильмах, как "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу", "Конан-Варвар", "Соммерсби" и прочих картинах.

В 2012 году актер получил почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Он также является обладателем "Золотого глобуса", двух "Эмми" и прочих наград.