РИА Новости: Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 11 сентября

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Похороны пройдут 11 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в его окружении.

Ведущий КВН Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. В связи с произошедшим свои соболезнования семье Маслякова выразил Владимир Путин. Он подчеркнул, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Поддержку также выразили комики и бывшие игроки КВН. Так, Михаил Галустян отметил, что многие выходцы передачи КВН сейчас находятся на лидирующих позициях на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе. В свою очередь, телеведущий Павел Воля поблагодарил его "за юность и путевку в жизнь".

Также москвичи в память об артисте возложили цветы к молодежному центру "Планета КВН" на Шереметьевской улице.