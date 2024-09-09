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09 сентября, 10:01

Культура

Актер Садальский рассказал о борьбе Маслякова с неоперабельной опухолью легких

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владимир Умикашвили

Ведущий КВН Александр Масляков в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещенной).

О смерти Маслякова стало известно 8 сентября. Он ушел из жизни на 83-м году жизни. Причины и другие подробности его смерти не разглашаются, однако информацию о смерти отца подтвердил Александр Масляков – младший.

Многие комики, юмористы и бывшие игроки КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова, в том числе Гарик Харламов, Павел Воля, Сергей Светлаков и другие. Многие из них отметили, что именно благодаря нему на телевидении появились десятки талантливых людей, которые стали большими звездами.

Скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков

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