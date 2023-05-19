В "АМиК" не подтвердили слухи об ухудшении здоровья Маслякова

Фото: kvn.ru

Нет поводов для беспокойства за состояние здоровья Александра Маслякова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу телевизионного творческого объединения "АМиК".

От подробных комментариев о здоровье руководителя КВН в "АМиК" отказались.

В феврале 2023 года комик Денис Косяков предположил, что Масляков уйдет из телепроекта, так как стало известно, что 1/8 финала КВН проведет Валдис Пельш. В мае телеканал ТНТ сообщил, что запустит аналог программы КВН, производством которого займется компания Маслякова.

В февраля прошлого года Масляков сообщил о заражении коронавирусом. По этой причине он решил пропустить первые игры нового сезона. При этом Масляков пообещал, что вести игры будут близкие к передаче люди и известные участники КВН. В ноябре он вернулся в кресло ведущего.