Нагиев заменит Маслякова в роли ведущего КВН

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни и проведет игры 1/8 финала. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Нагиев, Маслякова заменить невозможно, а на играх также появятся другие ведущие.

В начале февраля Александр Масляков сообщил о заражении коронавирусом. По этой причине он пропустит первые игры нового сезона. При этом Масляков пообещал, что вести игры будут близкие к передаче люди и известные участники КВН.

Ранее стало известно, что Владимир Путин наградил телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

