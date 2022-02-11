Нагиев заменит Маслякова в роли ведущего КВН

11 февраля, 16:21
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев заменит Александра Маслякова в роли ведущего КВН на время его болезни и проведет игры 1/8 финала. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал Нагиев, Маслякова заменить невозможно, а на играх также появятся другие ведущие.
В начале февраля Александр Масляков сообщил о заражении коронавирусом. По этой причине он пропустит первые игры нового сезона. При этом Масляков пообещал, что вести игры будут близкие к передаче люди и известные участники КВН.
Ранее стало известно, что Владимир Путин наградил телеведущего, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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