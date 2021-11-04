Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
Российского артиста Максима Галкина внесли на Украине в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Соответствующая информация появилась на сайте министерства культуры и информационной политики Украины.
Галкин попал в список 3 ноября по представлению Службы безопасности.
На данный момент список состоит из 259 имен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что национальная безопасность Украины в опасности из-за российских юмористов.
"Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли", – добавила Захарова.
Ранее российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Летом в Крыму состоялся фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов – 2021". Ведущим был Александр Масляков, а членами жюри – Константин Эрнст, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Пелагея.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: