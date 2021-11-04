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Культура

16:54

Максима Галкина внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

культура политика

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Российского артиста Максима Галкина внесли на Украине в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Соответствующая информация появилась на сайте министерства культуры и информационной политики Украины.

Галкин попал в список 3 ноября по представлению Службы безопасности.

На данный момент список состоит из 259 имен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале, что национальная безопасность Украины в опасности из-за российских юмористов.

"Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии – все в политику ушли", – добавила Захарова.

Ранее российской певице Пелагее запретили въезд на Украину. Летом в Крыму состоялся фестиваль КВН "Летний кубок чемпионов – 2021". Ведущим был Александр Масляков, а членами жюри – Константин Эрнст, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и Пелагея.

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