Филиппу Киркорову запретили въезд на Украину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Служба безопасности Украины запретила въезд в страну народному аристу Филиппу Киркорову на три года. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
В СБУ сообщили, что в интересах обеспечения национальной безопасности страны 7 июня было принято решение о запрете на въезд Киркорова на территорию страны сроком на 3 года.
Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против 11 российских артистов. В список вошли Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин, Анастасия Сланевская, Евгений Стычкин, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер и Алексей Чадов.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд прекратил дело о взыскании с Филиппа Киркорова в пользу латвийского банка ABLV 779 тысяч евро, утвердив мировое соглашение между сторонами.
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