Зеленский подписал указ о санкциях против компаний из России

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Решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении определенных российских компаний и граждан введено в действие. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Под ограничения подпали Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, МИА "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец".

Также, согласно документу, санкции будут применены к "Яндексу".

Решение Совбеза о введении санкций против глав ДНР и ЛНР, главы Крыма и некоторых граждан РФ Зеленский также поддержал и ввел в действие.

Ранее министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских актеров Игоря Петренко, Марию Миронову и Игоря Копылова.

На Украине действует запрет на въезд в страну для ряда российских артистов, которые внесены в "Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности". Черный список периодически пополняется.

Кроме того, ранее СБУ опубликовала инструкцию о порядке организации гастролей российских артистов в стране. Согласно документу, они могут выступать на Украине только с разрешения спецслужб.

