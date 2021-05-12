В СБУ объяснили, почему Моргенштерну закрыли въезд на Украину

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Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Алишеру Валееву, выступающему под псевдонимом Моргенштерн, посчитав его творчество опасным для организаторов и участников концертов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии", – подчеркнули в СБУ.

Сам Моргенштерн отнесся к запрету на въезд в Украину скептически и предположил, что скоро в СБУ одумаются и позволят ему выступить для украинцев. Известно, что летом 2021 года исполнитель планировал концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.