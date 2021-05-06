Саунд-продюсер Моргенштерна прокомментировал исчезновение рэпера

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Саунд-продюсер известного рэпера Моргенштерна Слава Марлоу прокомментировал слухи о том, что исполнитель проходит службу в армии. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"То, что происходит с Алишером сейчас, – недоразумение. Дайте ему хотя бы выйти на связь", – написал Марлоу.

Беспокойство фанатов вызвано продолжительной тишиной в соцсетях певца и отсутствием каких-либо новостей от него. Ситуацию усугубили появившиеся в Сети кадры, на которых молодой человек, похожий на Моргенштерна, находится в рядах армии РФ.

На распространенных фотографиях он сидит в кузове автомобиля в медицинской маске. Узнать Моргенштерна удалось по характерным тату на лице.

Также слухи о военной службе рэпера подкрепило обращение члена Общественной палаты Дмитрия Носова к главе Генпрокуратуры и Минобороны. Он попытался выяснить, на каких основаниях Моргенштерн до сих пор не прошел срочную службу.

Ранее Моргенштерн прокомментировал уголовное дело, которое на него завели. Пропаганду наркотиков усмотрели в клипах рэпера "Розовое вино-2" и Family.

Творчеством Моргенштерна заинтересовалось Управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка.