Украина внесла российского рэпера Моргенштерна в черный список

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Министерство культуры и информационной политики Украины включило российского рэп-исполнителя Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Ему запрещен въезд на ее территорию, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве не уточнили, почему подобное решение было принято.
В начале лета Моргенштерн должен был выступить с концертами в Киеве, Харькове и Запорожье, однако на прошлой неделе он отказался от этих выступлений. Депутат Киевского городского совета Александр Погребиский выступил с заявлением, что это произошло из-за публичной кампании на Украине против приезда исполнителя.
Ранее в черный список попали три участника "Хора Турецкого". Игорю Звереву и Евгению Тулинову, а также основателю и продюсеру коллектива Михаилу Турецкому запрещен въезд на Украину.
В списке украинских властей содержатся 174 фамилии. В числе тех, кому не разрешено посещение страны, – Олег Газманов и Валерия, Сергей Пенкин и Александр Розенбаум, а также другие российские деятели культуры.
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