Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список

20:07
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд в страну еще трем участникам российской музыкальной группы "Хор Турецкого". Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно обновленной информации, в черный список внесли Игоря Зверева и Евгения Тулинова, а также основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого.
Ранее запрет на въезд получили музыканты "Хора Турецкого" Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.
В списке украинских властей содержатся 174 фамилии. В числе тех, кому не разрешено посещение Украины, – Олег Газманов и Валерия, Сергей Пенкин и Александр Розенбаум, а также другие российские деятели культуры.
В январе 2021 года Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине. Российские депутаты призвали власти страны прекратить политику розни под предлогом защиты национального языка.
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