Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министерство культуры и информационной политики Украины запретило въезд в страну еще трем участникам российской музыкальной группы "Хор Турецкого". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно обновленной информации, в черный список внесли Игоря Зверева и Евгения Тулинова, а также основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого.

Ранее запрет на въезд получили музыканты "Хора Турецкого" Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.

В списке украинских властей содержатся 174 фамилии. В числе тех, кому не разрешено посещение Украины, – Олег Газманов и Валерия, Сергей Пенкин и Александр Розенбаум, а также другие российские деятели культуры.

В январе 2021 года Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине. Российские депутаты призвали власти страны прекратить политику розни под предлогом защиты национального языка.

