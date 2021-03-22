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Политика

18:54

Украина возбудила дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте в Крыму

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинская прокуратура завела уголовное дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте в Крыму. Об этом сообщает так называемая прокуратура Крыма и Севастополя, входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины, в своем телеграм-канале.

Артистов обвиняют в нарушении правил въезда на оккупированный полуостров. Дело открыто по заявлению руководителя общественной организации "Евромайдан – Крым" Сергея Мокренюка.

О каких артистах идет речь, не уточняется.

15 мая 2018 года состоялась торжественная церемония открытия автодорожной части Крымского моста. Перед строителями, инженерами, рабочими выступили звезды российской эстрады – Лариса Долина, Дмитрий Билан, Валерия, Пелагея, Зара, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

Для легковых автомобилей движение по мосту запустили 16 мая 2018 года, для грузовых – 1 октября 2018 года. Старт железнодорожному движению по Крымскому мосту дал Владимир Путин 23 декабря.

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