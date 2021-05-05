Украинские радикалы объявили награду за информацию о нахождении Басты

Фото: Москва 24/Александр Авилов

После недавнего визита российского рэпера Басты в Киев музыканта стали разыскивать украинские националисты. Об этом сообщает News.ru.

За информацию о местонахождении Василия Вакуленко назначено вознаграждение. Экс-глава одесского отделения "Правого сектора" (запрещенная в России организация) Сергей Стерненко сказал, что сумма составит около тысячи долларов. Еще один активист сказал, что "досыплет" 200 долларов.

Когда Баста был в украинской столице, один из мужчин стал обвинять его за выступления в Крыму. Соответствующее видео появилось в интернете.

"Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?" – выкрикнул незнакомец.

В 2015 году власти Украины обнародовали черный список. В него внесены деятели культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. К настоящему времени в списке украинских властей содержатся 174 фамилии.

В январе 2021 года Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине. Российские депутаты призвали власти страны прекратить политику розни под предлогом защиты национального языка.

