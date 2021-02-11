Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

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Еще семь российских музыкантов и актеров внесло в черный список министерство культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В списке оказались участники группы "Хор Турецкого" – Михаил Кузнецов, Павел Бердников, Контантин Кабанов, Алексей Александров и Олег Бляхорчук. Также в него включили актеров Евгению Лапову и Романа Курцына, снявшихся в фильме "Крым".

По состоянию на 11 января в списке значится 171 человек. Он регулярно расширяется. Недавно в список попали Алена Апина и Юлия Глебова. В декабре прошлого года туда был внесен актер Алексей Гуськов. Впервые украинские власти обнародовали черный список в 2015 году.