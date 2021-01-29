Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще пять российских артистов, сообщает РИА Новости.

В перечень лиц, "которые представляют угрозу национальной безопасности", вошли Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман.

На сегодняшний день в списке значатся 164 россиянина. Среди них Олег Газманов, Валерия, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Лариса Долина, Григорий Лепс, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

Список регулярно расширяется. Недавно в него попали Алена Апина и Юлия Глебова. В декабре прошлого года в черный список был внесен актер Алексей Гуськов.

Впервые украинские власти обнародовали черный список в 2015 году.

