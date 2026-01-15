Путин выступит перед зарубежными послами по теме внешней политики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выступит перед послами иностранных государств по теме внешней политики во время церемонии вручения верительных грамот 15 января, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что будет затронуто в том числе основное видение взаимоотношений с теми странами, послы которых будут присутствовать на мероприятии. Как правило, выступление носит внешнеполитический характер, а глава государства "предлагает свое видение текущей ситуации".

Церемония по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Путин примет верительные грамоты у 34 новых послов иностранных государств, 10 из них – из стран Европы. Среди них, например, представители таких государств, как:



Петер Припутен из Словакии;

Аленка Сухадолник из Словении;

Николя Луи Мари Оливье де Ривьер из Франции;

Даниэл Коштовал из Чехии;

Сара Феронья Мартинш из Португалии;

Хейди Олуфсен из Норвегии;

Анна Кристина Тересе Юханнессон из Швеции;

Юрг Стефан Бурри из Швейцарии;

Стефано Бельтраме из Италии;

Герхард Зайллер из Австрии.

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу. Он подчеркнул, что если страны смогут достичь этого, то "выиграют все".

