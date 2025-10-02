Путин призвал успокоиться тех, кто хочет заставить россиян страдать

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Тем, кто хотел заставить народ России страдать, пора уже успокоиться. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент отметил, что некоторые страны хотят нанести России стратегическое поражение, выразив надежду на то, что обреченность такого плана дойдет до "упрямых тугодумов".

"Я думаю, что те, кто пробовал все это разрушить, как раз убедились в этом. Некоторые правда упорно надеются добиться своего", – сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что карательные меры против Москвы потерпели полный крах. Глава государства также назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с Россией.

Кроме того, он указал на гордость за вооруженные силы страны.

Ранее Путин обратил внимание на готовность России ответить на любые стратегические угрозы. По его словам, Москва уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания, однако не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений.

При этом планы страны по укреплению обороноспособности строятся с учетом обстановки в мире. Их реализация осуществляется в полном объеме, добавил глава государства.

