Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили войну России

Фото: kremlin.ru

НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну руками Украины и уже прямо в ней участвуют. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав МИД "Группы двадцати" (G20).

Глава ведомства подчеркнул, что отказ от принципов Устава ООН является проявлением неоколониальных амбиций, которое неизбежно приведет к увеличению глобальной нестабильности и множеству региональных конфликтов.

"Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Министр добавил, что в этом же ряду стоит эскалация на Ближнем Востоке. В частности, гуманитарная катастрофа в Газе уже унесла жизни как минимум 65 тысяч человек. Ни один из соседей Израиля не может чувствовать себя в безопасности, отметил Лавров.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал обеспечить бесперебойную передачу Украине американского оружия, за которое будут платить союзники. При этом он выразил уверенность в том, что эти поставки будут организованы вместе с санкциями, которые введут против России.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Он назвал "бесцельными" боевые действия, которые ведет РФ. Трамп также сообщил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы может бороться и вернуть свою территорию в первоначальном виде.