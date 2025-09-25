NYP: слова Трампа о границах Украины являются шагом по активизации переговоров

Фото: whitehouse.gov

Слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа об Украине являются стратегическим шагом по активизации переговоров. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на The New York Post.

Источник издания отмечает, что заявления американского лидера не указывают на серьезные изменения в его политике. Он также подтвердил, что слова Трампа призваны дать импульс переговорному процессу по украинскому конфликту.

При этом близкий к администрации США источник назвал высказывания Трампа "явной и очевидной переговорной тактикой".

Ранее, по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, американский президент заявил, что теперь полностью понял военную и экономическую ситуацию в России и на Украине. Он отметил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы может бороться и вернуть всю территорию в ее первоначальном виде.

Кроме того, Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По его словам, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.

