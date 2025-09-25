Трамп обсудил с Орбаном конфликт на Украине и энергоснабжение Европы

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили по телефону конфликт на Украине, а также энергоснабжение центральной Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия находится в постоянном контакте с правительством США. Орбан и Трамп также обсудили процессы мировой экономики и ситуацию, сложившуюся в результате пошлин.

Ранее Сийярто провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях.

Лавров также встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Российско-американские переговоры продолжались более 50 минут. В ходе встречи Рубио призвал РФ принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.