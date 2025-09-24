Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Встреча прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

"Обсужден широкий круг практических вопросов двустороннего взаимодействия в различных областях", – отметили в дипломатическом ведомстве.

После встречи с Лавровым Сийярто заявил, что Будапешт приветствует продолжение контактов между РФ и США на высоком уровне. Пока они сохраняются, есть шанс избежать начала третьей мировой войны, то есть худшего сценария.

"Европа должна прилагать усилия для достижения мира, но пока мы можем сказать, что пока поведение многих европейских лидеров говорит о том, что они скорее готовы подрывать мирные усилия, нежели поддерживать их", – указал Сийярто.

До этого на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН также состоялась встреча Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Российско-американские переговоры продолжались более 50 минут. В ходе встречи Рубио призвал РФ принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

