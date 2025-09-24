Лавров и Рубио встретились в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили совместные переговоры в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Встреча дипломатов прошла на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Российско-американские переговоры продолжались более 50 минут. В ходе встречи Рубио призвал РФ принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

"Госсекретарь повторил призыв президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа к прекращению (конфликта. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении американского дипведомства.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Путин якобы подвел его в вопросе украинского конфликта. Глава Белого дома пояснил, что был уверен в том, что урегулировать его будет проще других мировых кризисов за счет его хороших отношений с российским главой, но ситуация оказалась намного сложнее.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин остается открыт к урегулированию на Украине путем переговоров. При этом Москва рассчитывает, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.

