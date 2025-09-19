Трамп заявил, что Путин "подвел" его в урегулировании конфликта на Украине

Фото: ТАСС/AP/Leon Neal

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин "подвел" его в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По словам Трампа, он рассчитывал, что конфликт на Украине ему удастся урегулировать проще других мировых кризисов из-за своих хороших отношений с российским лидером, однако ситуация оказалась намного сложнее.

"Он меня действительно подвел. Посмотрим, что теперь из этого выйдет", – заявил Трамп.

В рамках пресс-конференции президент США также заявил, что снижение стоимости нефти может стать фактором, способствующим завершению украинского конфликта. По его мнению, падение цен на нефть не оставит руководству России иного выхода, кроме как "выйти из конфликта".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужно будет изыскать 120 миллиардов долларов в 2026 году, если конфликт не будет завершен.