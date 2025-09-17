Зеленский: Киеву понадобится 120 млрд долларов, если не удастся завершить конфликт

Фото: ТАСС/Zuma

Киеву нужно будет изыскать 120 миллиардов долларов в 2026 году, если конфликт не будет завершен. Об этом заявил президент Украины в ходе совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой в Киеве.

"Цена одного года – 120 миллиардов долларов. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. <...> План А для нас – это завершить войну, план Б – найти 120 миллиардов долларов", – передает ТАСС слова украинского лидера.

Как немногим ранее заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко, проект бюджета Украины на следующий год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться.

Накануне французский политик Флориан Филиппо призвал не посылать ничего Киеву после новых требований о многомиллиардной помощи. О планах украинских властей получить в следующем году 120 миллиардов долларов стало известно в материале издания Euractiv. Комментируя статью, Филиппо заявил, что ни одного евро, оружия или солдата не должно быть передано Украине.

Позже источник Reuters заявил, что замглавы Пентагона Элбридж Колби одобрил 2 партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List. По данным СМИ, вооружения будут предоставлены из военных запасов Штатов.