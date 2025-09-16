Reuters: Пентагон одобрил 2 партии военной помощи Киеву за счет стран НАТО

Фото: 123RF/icholakov

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил 2 партии по 500 миллионов долларов в рамках нового механизма под названием Prioritized Ukraine Requirements List, передает Reuters со ссылкой на источник.

По данным СМИ, вооружения будут предоставлены из военных запасов США. В издании добавили, что помощь Киеву могут оказать уже скоро, однако точная дата не указывается.

Ранее сообщалось, что страны ЕС отметили серьезный дефицит в финансировании Киева. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла о необходимости "найти финансирование", однако Бельгия и многие другие страны не захотели это обсуждать.

Позже Британия заявила о выделении Украине 142 миллионов фунтов стерлингов (около 193 миллионов долларов) в предстоящий зимний период. 100 миллионов фунтов направят на гумпомощь гражданскому населению в прифронтовых районах, еще 42 миллиона – на ремонт электросетей, газовой и энергетической инфраструктуры.