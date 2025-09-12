Форма поиска по сайту

12 сентября, 09:37

Политика

Великобритания объявила о выделении Украине 193 млн долларов в зимний период

Фото: depositphotos/mariakarabella

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении Украине 142 миллионов фунтов стерлингов (около 193 миллионов долларов) в предстоящий зимний период. Об этом говорится в пресс-релизе правительства.

Отмечается, что 100 миллионов фунтов будет направлено на "жизненно важную гуманитарную помощь гражданскому населению в прифронтовых районах". Кроме того, эти средства планируется потратить на ремонт систем водоснабжения и отопления.

Еще 42 миллиона фунтов направят на ремонт электросетей, газовой и энергетической инфраструктуры в преддверии зимы.

В пресс-релизе также отмечается, что глава британского дипведомства Иветт Купер, которая была назначена на эту должность 5 сентября, посетит Украину в рамках первой зарубежной поездки.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза отметили серьезный дефицит в финансировании Украины. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявляла, что необходимо "найти финансирование", однако Бельгия и многие другие страны не захотели это обсуждать.

