03 января, 17:02

Город

Ледяной городок открылся на Северном речном вокзале в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ледяной городок открылся на Северном речном вокзале в Москве, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для его создания использовали свыше 30 тонн натурального льда, который привезли из Мурманской области. Сам городок напоминает древнерусскую крепость с башнями и расписными горками. Над проектом работали более 40 скульпторов.

В центре городка москвичи и туристы могут найти большой лабиринт и горки с тюбингом. Кроме того, для гостей подготовили тематические инсталляции, в том числе елку и корабль изо льда.

Ледяной комплекс будет работать по будням с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00. Понедельник – технический день. Вход в городок свободный.

"Северный речной вокзал – одно из любимых мест для проведения досуга у жителей и гостей столицы. Построили здесь ледяной городок, который состоит из порядка 1,2 тысячи блоков. Разместили горки для катания, лабиринт и тематические ледовые фигуры с подсветкой по вечерам. Также планируем открыть трассы для катания на лыжах", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на Северном речном вокзале в декабре 2025 года открылся каток площадью более 9 тысяч квадратных метров. Это в 19 раз больше, чем в прошлые годы. За время работы его посетили уже свыше 38 тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин отметил, что в столице в ходе комплексного благоустройства создаются бесплатные катки во всех районах. Там обустраивают пункты проката инвентаря и медицинской помощи, раздевалки и точки питания.

На юго-западе Москвы открыт каток с искусственным льдом

